Barci İsveç millisinin heyətinə yeməkdəki davranışına görə düşməyib

“Barselona”nın hücumçusu Runi Barcinin İsveçin DÇ-2026 heyətindən kənarda qalmasının səbəbləri açıqlanıb.
İdman.Biz-in jurnalist Leonardo Bertozziyə istinadən verdiyi məlumata görə, heyətdən kənarda qalma oyunçunun dünya çempionatına vəsiqə qazanmasını qeyd edən komanda şam yeməyindəki davranışı ilə əlaqədardır.
Mənbənin məlumatına görə, Barcinin əhval-ruhiyyəsi pis idi, çünki o, 2026-cı il dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanmaq üçün Ukraynaya (3:1) qarşı yarımfinal və Polşaya (3:2) qarşı pley-off finalı matçlarında heyətdən kənarda qalıb.
Şam yeməyindəki davranışın komanda yoldaşlarında və məşqçilər heyətində çox mənfi təəssürat yaratdığı bildirilir. Oyunçu “Barselona”da oynamasına baxmayaraq” matçlarda iştirak etməməsindən narazı olub.