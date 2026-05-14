İran viza problemləri üzündən DÇ-2026-nı buraxa bilər

İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı turnirə cəmi 28 gün qalmış təhlükə altındadır.
İdman.Biz-in RMC Sport-a istinadən məlumatına görə, İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac milli komandanın heç bir üzvünün hələ də ABŞ vizası almamasından ciddi narahatlığını bildirib. Vəziyyət Yaxın Şərqdə artan geosiyasi gərginlik və 1980-ci ildən bəri Tehranla Vaşinqton arasında diplomatik münasibətlərin olmaması ilə daha da ağırlaşır.
İran Futbol Federasiyasının rəhbəri yaxın günlərdə FIFA ilə vacib görüş elan edib və bu görüşdə viza məsələsinin həll olunacağına dair zəmanət tələb edəcək. FIFA prezidenti Canni İnfantinonun İranın oyunlarını ABŞ-da planlaşdırıldığı kimi keçirəcəyinə dair verdiyi zəmanətlərə baxmayaraq, lazımi sənədlərin alınmasında heç bir real irəliləyiş əldə edilməyib.
Komandanın gələn bazar ertəsi, 18 may tarixində barmaq izlərinin götürülməsi və turnir öncəsi təlim-məşq toplanışının başlaması üçün Ankaraya getməsi gözlənilir. Daha da gecikmələr İranın turnirdə iştirakını təhlükə altına qoya bilər.