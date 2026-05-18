Avstriyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Avstriya Futbol Assosiasiyası (ÖFB) rəsmi saytında bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandaların siyahısını dərc edib.
İdman.Biz xəbər veriri ki, 2026-cı il dünya çempionatında Avstriya Argentina, Əlcəzair və İordaniya ilə J qrupunda mübarizə aparacaq.
Qapıçılar: Patrik Pents (Brondbü), Alexander Şlager (Red Bull Zalsburq), Florian Vigele (Viktoriya Plzen).
Müdafiəçilər: David Affenqruber (Elçe), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenhem), Marko Fridl (Verder), Filipp Linhart (Frayburq), Filipp Mvene (Maynts), Stefan Poş (Maynts), Aleksandr Prass (Hoffenhaym), Mixael Svoboda (Venesiya).
Yarımmüdafiəçilər: Kristof Baumqartner (RB Leypsiq), Karni Çukvuemeka (Borussiya Dortmund), Florian Qrilliç (Braqa), Konrad Laimer (Bavariya), Marsel Sabitser (Borussiya Dortmund), Ksaver Şlager (RB Leypsiq), Romano Şmid (Verder), Alessandro Şöpf (Volfsberq), Nikolas Zayvald (RB Leypsiq), Paul Vanner (PSV), Patrik Vimmer (Volfsburq).
Hücumçular: Marko Arnautoviç (Srvena Zvezda), Mixael Qreqoriç (Auqsburq), Saşa Kalayciç (LASK).