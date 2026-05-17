Cənubi Koreya yığmasının dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Koreya Futbol Assosiasiyası (KFA) özünün X sosial media səhifəsində 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandanın heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Cənubi Koreya millisi 2026-cı il dünya çempionatında Çexiya, Cənubi Afrika və Meksika komandaları ilə A qrupunda oynayacaq.
Qapıçılar: Cjo Hyun U (Ulsan Hyundai), Kim Sın Gyu (Tokio), Son Bum Qın (Jeonbuk Hyundai Motors).
Müdafiəçilər: Kim Min Je (Bavariya), Ço Yu Min (Əl-Şarja), Li Han Bom (Midtyulland), Kim The Hen (Kashima Antlers), Park Jin Seob (Zhejiang), Li Ki Hek (Qanqvon), Li Te Seok (Austriya Vyana), Sol Yon U (Red Star), Yens Kastrop (Borussiya Mönhenqladbax), Kim Mun Hvan (Daejeong Citizen).
Yarımmüdafiəçilər: Yang Hen Çjun (Seltik), Payk Sın Ho (Birminhem), Hvan İn Bom (Feyenoord), Kim Jin Gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Pe Çju Ho (Stok Siti), Om Çji Sun (Suonsi), Hvan Hi Çhan (Vulverhempton), Li Don Gen (Ulsan), Li Çje Son (Maynts), Li Kan İn (PSJ).
Hücumçular: O Hen Gyu (Beşiktaş), Son Hın Min (Los-Anceles), Cjo Gyu Son (Midtyulland).