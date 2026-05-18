19 May 2026
Lamin Yamal DÇ-2026-nın startını buraxacaq

18 May 2026 23:37
“Barselona” və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal bud əzələsindən aldığı zədədən sonra 2026-cı il dünya çempionatının startını buraxacaq.

İdman.Biz bu barədə The Athletic-ə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, Yamal dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk oyununda Kabo-Verde ilə oynaya bilməyəcək. Oyun iyunun 15-də keçiriləcək. Bundan əlavə, Yamalın 21 iyunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci oyunda iştirakı da ciddi şübhə altındadır.

Dünya çempionatı 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək. İspaniya qrup mərhələsində Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvayla qarşılaşacaq.

