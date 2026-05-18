18 May 2026
AZ

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 May 2026 01:36
50
“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı

İspaniya La Liqasının 37-ci turunda bir sıra maraqlı qarşılaşmalar keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, artıq çempionluğu təmin edən “Barselona” doğma meydanda “Betis”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Oyunda hesabı 28-ci dəqiqədə Rafinya açıb. Braziliyalı hücumçu 62-ci dəqiqədə ikinci qolunu vuraraq dubl edib.

69-cu dəqiqədə “Betis” penalti qazanıb və İsko fərqi azaldıb. Lakin 74-cü dəqiqədə Joao Kanselo “Barselona”nın üçüncü qolunu vuraraq matçın yekun hesabını müəyyənləşdirib.

“Barselona” 37 turdan sonra 94 xal toplayaraq turnir cədvəlinin zirvəsində qərarlaşıb. “Betis” isə 57 xalla beşinci pillədədir.

Turun digər diqqətçəkən qarşılaşmasında “Real Madrid” səfərdə “Sevilya”ya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Oyunun yeganə qolunu 15-ci dəqiqədə Vinisius Junior vurub. Madrid klubu matç ərzində qapı istiqamətinə cəmi bir dəqiq zərbə endirib.

“Real” hazırda 83 xalla ikinci pillədə yer alır.

Paralel oyunda “Atletiko Madrid” öz meydanında “Jirona”nı minimal hesabla məğlub edib - 1:0.

Madrid təmsilçisi 69 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. “Jirona” isə 40 xalla 18-ci yerə geriləyib.

Turun digər nəticələri belə olub:

“Oviedo” - “Alaves” - 0:1

“Atletik” - “Selta” - 1:1

“Osasuna” - “Espanyol” - 1:2

“Elçe” - “Xetafe” - 1:0

“Levante” - “Malyorka” - 2:0

“Real Sosyedad” - “Valensiya” - 3:4

“Rayo Valyekano” - “Vilyarreal” - 2:0

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Merih Demiral çempionluğu Azərbaycan mahnısı ilə qeyd etdi
01:30
Dünya futbolu

Merih Demiral çempionluğu Azərbaycan mahnısı ilə qeyd etdi - VİDEO

Türkiyəli futbolçunun seçimi sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurdu
"PSJ" mövsümü məğlubiyyətlə başa vurdu - VİDEO
01:23
Dünya futbolu

"PSJ" mövsümü məğlubiyyətlə başa vurdu - VİDEO

Çempion Paris klubuna son turda “Pari” qalib gəldi

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO
00:41
Dünya futbolu

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO

Azarkeşlər meydana daxil oldu, futbolçular və məşqçilər paltardəyişmə otağına yollandı
“Kasımpaşa” “Qalatasaray”ı məğlub etdi - VİDEO
17 May 23:56
Dünya futbolu

“Kasımpaşa” “Qalatasaray”ı məğlub etdi - VİDEO

“Fənərbağça” ilə “Eyüpspor” məhsuldar heç-heçəyə imza atdı

“İnter”ə İtaliya çempionluq kuboku təqdim olundu
17 May 22:10
Dünya futbolu

“İnter”ə İtaliya çempionluq kuboku təqdim olundu

Milan təmsilçisi Seriya A-da çempionluğu vaxtından əvvəl təmin etmişdi

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib
16 May 18:52
Futbol

“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq