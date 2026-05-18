18 May 2026
AZ

"PSJ" mövsümü məğlubiyyətlə başa vurdu - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 May 2026 01:23
73
"PSJ" mövsümü məğlubiyyətlə başa vurdu - VİDEO

Fransa Liqa 1-in 34-cü turunda "PSJ" səfərdə “Pari”yə 1:2 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşdə hesabı 50-ci dəqiqədə qonaqların hücumçusu Bredli Barkola açıb.

Meydan sahibləri isə ikinci hissənin sonlarında geri dönüş etməyi bacarıblar. 76-cı dəqiqədə Alimani Qori hesabı bərabərləşdirib. Həmin futbolçu 90+4-cü dəqiqədə yenidən fərqlənərək komandasına qələbə qazandırıb.

"PSJ" üçün matçın xoşagəlməz məqamlarından biri Usman Dembeleinin zədələnməsi olub. Fransalı hücumçu 27-ci dəqiqədə meydanı tərk edib və onun əvəzinə Qonsalu Ramuş oyuna daxil olub.

Qeyd edək ki, "PSJ" çempionluğu hələ ötən turda rəsmiləşdirmişdi. “Pari” ilə görüşdən əvvəl Paris təmsilçisinə qızıl medallar və çempionluq kuboku təqdim olunub.

PSJ mövsümü 76 xalla başa vurub. “Pari” isə 44 xalla Liqa 1-də 11-ci yeri tutub.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

Merih Demiral çempionluğu Azərbaycan mahnısı ilə qeyd etdi
01:30
Dünya futbolu

Merih Demiral çempionluğu Azərbaycan mahnısı ilə qeyd etdi - VİDEO

Türkiyəli futbolçunun seçimi sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurdu
“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO
00:41
Dünya futbolu

“Nant” - “Tuluza” oyunu azarkeş insidentinə görə yarımçıq dayandırıldı - VİDEO

Azarkeşlər meydana daxil oldu, futbolçular və məşqçilər paltardəyişmə otağına yollandı
“Kasımpaşa” “Qalatasaray”ı məğlub etdi - VİDEO
17 May 23:56
Dünya futbolu

“Kasımpaşa” “Qalatasaray”ı məğlub etdi - VİDEO

“Fənərbağça” ilə “Eyüpspor” məhsuldar heç-heçəyə imza atdı

“İnter”ə İtaliya çempionluq kuboku təqdim olundu
17 May 22:10
Dünya futbolu

“İnter”ə İtaliya çempionluq kuboku təqdim olundu

Milan təmsilçisi Seriya A-da çempionluğu vaxtından əvvəl təmin etmişdi

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib
16 May 18:52
Futbol

“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq