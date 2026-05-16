16 May 2026 13:19
Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatında medal görüşlərinə çıxır

Azərbaycan güləşçiləri Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-17 Avropa çempionatında bürünc medal və final görüşlərində mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən Abbas Şəfiyev Fransa güləşçisi İssa Çurayev və Macarıstan təmsilçisi Kiril Şumeyko ilə bürünc medal uğrunda mübarizəyə çıxacaq.

110 kiloqramda isə Hakim Tağıyev Rumıniya güləşçisi Marku Vintan və Belarusdan olan Daniil Jivula ilə bürünc medal görüşlərində qüvvəsini sınayacaq.

Final qarşılaşmalarında isə 48 kiloqram çəki dərəcəsində Hüseyn Rzazadə Ukrayna güləşçisi Volodimir Boyko ilə, 65 kiloqramda Rəşid Nazarov Rusiya təmsilçisi Maksim Monquş ilə, 80 kiloqramda isə Nihad Süleymanlı Türkiyə güləşçisi Emirhan Çayır ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, bürünc medal görüşləri bu gün Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
