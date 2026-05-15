15 May 2026
Qadın güləşçimiz Avropa çempionatında çıxışını tamamlayıb - YENİLƏNİR

15 May 2026 11:53
Azərbaycanın qadın güləşçisi Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-17 Avropa çempionatında çıxış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 69 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Simurə Abdullayeva təsəlliverici görüşdə rusiyalı Polina Yefimovaya 2:8 hesabı ilə məğlub olub.

11:36

Bu gün Azərbaycanın sərbəst güləşçilərinin Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-17 Avropa çempionatında görüşləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təsnifat mərhələsində Hüseyn Rzazadə (48 kq) Gürcüstanlı Laşa Koridze, Rəşid Nazarov (65 kq) Gürcüstanlı Bidzina Jintçaradze, Nihad Süleymanlı (80 kq) Gürcüstanlı Rati Revazaşvili və Hakim Tağıyev (110 kq) rusiyalı Maqomed Omarov ilə, 1/8 finalda isə Abbas Şəfiyev (55 kq) türkiyəli Muhammed Yiğit ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, qadın güləşçimiz Simurə Abdullayeva da (69 kq) Bolqarıstanda keçirilən U-17 Avropa çempionatında təsəlliverici görüşə çıxacaq. O, rusiyalı Polina Yefimova ilə qarşılaşacaq.

Yarış mayın 17-də başa çatacaq.

