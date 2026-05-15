15 May 2026
AZ

Rusiya güləşçilərinə bütün məhdudiyyətlər ləğv olundu

Güləş
Xəbərlər
15 May 2026 13:32
87
Rusiya güləşçilərinə bütün məhdudiyyətlər ləğv olundu

Güləş üzrə Rusiya idmançıları “United World Wrestling”in (UWW) beynəlxalq yarışlarında tam statusla iştirak edə biləcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın idman naziri Mixail Deqtyaryov məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, UWW Bürosu bütün yaş kateqoriyalarında Rusiya idmançılarının beynəlxalq turnirlərə heç bir məhdudiyyət olmadan buraxılması barədə qərar qəbul edib.

Qərara əsasən, rusiyalı güləşçilər milli komandanın heyətində, dövlət bayrağı və himni altında çıxış edə biləcəklər. Daha əvvəl UWW Rusiya idmançılarını 23 yaşadək kateqoriyalarda yarışlara buraxmışdı.

Deqtyaryov bildirib ki, güləş Rusiya üçün ən çox medal gətirən istiqamətlərdən biridir. O, UWW-nin sərbəst güləş, yunan-Roma güləşi, qadın güləşi və digər növləri birləşdirdiyini xatırladıb.

Daha əvvəl Rusiya idmançılarının cüdo, sambo, taekvondo, kikboksinq, muay-tay, boks, MMA və su idmanı üzrə beynəlxalq yarışlara tam statusla buraxıldığı qeyd olunur.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 7 mayda Belarus idmançıları ilə bağlı məhdudiyyətləri ləğv etsə də, Rusiya Olimpiya Komitəsinin statusu ilə bağlı məsələnin hələ araşdırıldığını açıqlamışdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR
12:49
Güləş

İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Qadın güləşçilərimiz bürünc medal uğrunda mübarizəyə qoşulacaq
12:21
Güləş

Qadın güləşçilərimiz bürünc medal uğrunda mübarizəyə qoşulacaq

Bürünc medal görüşü bu gün Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq
Avropa çempionu: “Əsas hədəfim Bakıdakı dünya çempionatında qızıl medal qazanmaqdır”
11:27
Güləş

Avropa çempionu: “Əsas hədəfim Bakıdakı dünya çempionatında qızıl medal qazanmaqdır”

Əli Cavadlı qələbəsini məşqçisinə və ailəsinə həsr etdiyini bildirib
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Xədicə Qurbanzadə Avropa çempionatının gümüş medallarını qazandı
14 May 20:07
Güləş

Xədicə Qurbanzadə Avropa çempionatının gümüş medallarını qazandı - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz qarşılaşmada 0:10 hesabı ilə məğlub olub
Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər