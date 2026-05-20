20 May 2026
Avropa Liqasında final gecəsi: Kubok İstanbulda sahibini tapacaq

20 May 2026 09:24
Almaniyanın “Frayburq” futbol komandası UEFA Avropa Liqasının 55-ci finalında İngiltərənin “Aston Villa” futbol komandası ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici oyun bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərindəki “Beşiktaş Park” stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Bu duel Avropa Liqasında mövsümün son və ən vacib matçı olacaq. “Frayburq” tarixində ilk dəfə qitə miqyaslı finalda mübarizə aparacaq. “Aston Villa” isə uzun fasilədən sonra (1982-ci il) UEFA turnirlərində həlledici oyun həyəcanı yaşayacaq.

Finalın qalibi yalnız UEFA Avropa Liqasının kubokuna sahib çıxmayacaq, həm də 2026/2027 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

Matçı Fransadan olan referi Fransua Leteksye idarə edəcək.

