Avropa Liqasında final gecəsi: Kubok İstanbulda sahibini tapacaq

Almaniyanın “Frayburq” futbol komandası UEFA Avropa Liqasının 55-ci finalında İngiltərənin “Aston Villa” futbol komandası ilə qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici oyun bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərindəki “Beşiktaş Park” stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Bu duel Avropa Liqasında mövsümün son və ən vacib matçı olacaq. “Frayburq” tarixində ilk dəfə qitə miqyaslı finalda mübarizə aparacaq. “Aston Villa” isə uzun fasilədən sonra (1982-ci il) UEFA turnirlərində həlledici oyun həyəcanı yaşayacaq.
Finalın qalibi yalnız UEFA Avropa Liqasının kubokuna sahib çıxmayacaq, həm də 2026/2027 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.
Matçı Fransadan olan referi Fransua Leteksye idarə edəcək.