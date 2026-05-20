20 May 2026
AZ

“Barselona” üç oyunçusunu digər klublara təklif edir

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 08:13
144
“Barselona” üç oyunçusunu digər klublara təklif edir

“Barselona” yay transfer pəncərəsi öncəsi hücumçu Ferran Torres, yarımmüdafiəçi Mark Kasado və müdafiəçi Hektor Fortu müxtəlif klublara təklif edir.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə insayder Matteo Moretto məlumat verib.

“Blaugrana” heyətini gücləndirə biləcək oyunçular əldə etmək üçün vəsait toplamağı hədəfləyir.

Bu mövsüm Torres bütün yarışlarda 48 oyunda meydana çıxıb, 21 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Kasado 33 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib. Fort sentyabr ayından bəri “Elçe”də icarədədir. O, 16 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dibala “Roma” ilə danışıqlara baxmayaraq Premyer Liqaya keçməyə hazırdır
07:18
Dünya futbolu

Dibala “Roma” ilə danışıqlara baxmayaraq Premyer Liqaya keçməyə hazırdır

İngiltərədə oynamaq Dibalanın həmişəki arzusudur
“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb
06:16
Dünya futbolu

“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb

Fermin Lopes Dünya Çempionatında oynaya bilməyəcək
Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir
05:19
Dünya futbolu

Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir

“Arsenal” Arteta ilə 22 illik tilsimi sındırıb

Maks Doumen İngiltərə Premyer Liqasının ən gənc qalibi olub
04:43
Dünya futbolu

Maks Doumen İngiltərə Premyer Liqasının ən gənc qalibi olub

“Arsenal” 22 ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqa çempionu olub
Qrizmann "Atletiko Madrid" azarkeşləri üçün vida mesajı yayımlayıb
04:11
Dünya futbolu

Qrizmann "Atletiko Madrid" azarkeşləri üçün vida mesajı yayımlayıb

Bu yay Qrizmann “Orlando Siti”də oynayacaq
“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə maraqlanır
03:45
Dünya futbolu

“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə maraqlanır

Münhen klubu Qvardiolun Bundesliqaya qayıdacağını düşünür

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər