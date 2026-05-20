20 May 2026
AZ

“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 06:16
261
“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopez İspaniya La Liqasının 37-ci turunda “Betis” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda aldığı zədədən sonra əməliyyat olunub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə xəbəri komandanın mətbuat xidməti paylaşıb.

“Birinci heyət oyunçusu Fermin Lopez sağ ayağında beşinci metatarsal sümüyünü sındırdıqdan sonra əməliyyat olunub. Bərpa müddəti oyunçunun bundan sonrakı vəziyyətindən asılı olacaq” – “Barselona”nın X sosial şəbəkə hesabında paylaşılan relizində bildirilir.

Əvvəllər futbolçunun 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək Dünya Çempionatında iştirak edə bilməyəcəyi qeyd olunurdu.

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi klubun heyətində bütün yarışlarda 48 oyun keçirib, 13 qol vurub və 17 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir
05:19
Dünya futbolu

Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir

“Arsenal” Arteta ilə 22 illik tilsimi sındırıb

Maks Doumen İngiltərə Premyer Liqasının ən gənc qalibi olub
04:43
Dünya futbolu

Maks Doumen İngiltərə Premyer Liqasının ən gənc qalibi olub

“Arsenal” 22 ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqa çempionu olub
Qrizmann "Atletiko Madrid" azarkeşləri üçün vida mesajı yayımlayıb
04:11
Dünya futbolu

Qrizmann "Atletiko Madrid" azarkeşləri üçün vida mesajı yayımlayıb

Bu yay Qrizmann “Orlando Siti”də oynayacaq
“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə maraqlanır
03:45
Dünya futbolu

“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə maraqlanır

Münhen klubu Qvardiolun Bundesliqaya qayıdacağını düşünür
“Real Madrid”in hücumçusu “Yuventus”un yay transfer hədəfləri arasındadır
03:12
Dünya futbolu

“Real Madrid”in hücumçusu “Yuventus”un yay transfer hədəfləri arasındadır

Klub bundan əvvəl heyətini “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva ilə gücləndirməyi planlaşdırırdı
İngilis məşqçilər 34 ildir ki, İngiltərə çempionu ola bilmirlər
02:41
Dünya futbolu

İngilis məşqçilər 34 ildir ki, İngiltərə çempionu ola bilmirlər

İngilislər sonuncu dəfə İngiltərə çempionatını 1991/92 mövsümündə qazanıblar

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər