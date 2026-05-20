“Real Madrid”in hücumçusu “Yuventus”un yay transfer hədəfləri arasındadır

“Yuventus” “Real Madrid”in hücumçusu Brahim Diazla maraqlanmağa davam edir.
İdman.Biz “Tuttosport”a istinadla xəbər verir ki, İtaliya komandası oyunçunu yay transfer hədəflərindən biri kimi görür.
“Byankoneri” əvvəlcə heyətini “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva ilə gücləndirməyi planlaşdırırdı.
Lakin növbəti UEFA Çempionlar Liqasında zəmanətli yerin olmaması potensial müqaviləni xeyli çətinləşdirdi. Maliyyə məhdudiyyətləri səbəbindən klub Diaz da daxil olmaqla, digər variantlara müraciət edib.
Diazın Madrid klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir. Transfermarkt hücumçunu 35 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.