17 May 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Neftçi”yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 10:05
196
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Neftçi”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 32-ci turu çərçivəsində keçiriləcək ikinci qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” “Neftçi”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 18:00-da başlayacaq. “Sabah” 75 xalla turnir cədvəlinin birinci pilləsində yer alıb. 53 xala malik “Neftçi” isə dördüncüdür.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 32-ci tur
17 may (bazar)
18:00. “Sabah” - “Neftçi”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Elvin Bayramov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Akif Əmirəli.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
“Bank Respublika Arena”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir
11:18
Futbol

Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir

İngiltərə millisinin hücumçusu Robert Levandovskinin yerinə əsas namizədlərdən biri sayılır
Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO
10:59
Futbol

Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycan millisinin müdafiəçisi ardıcıl ikinci oyunda qol sevinci yaşayıb
Mourinyo: “99 faiz “Benfika”da qalacağam”
10:54
Futbol

Mourinyo: “99 faiz “Benfika”da qalacağam”

Portuqaliyalı mütəxəssis “Real Madrid” iddialarını şərh edib
Ayxan Abbasov azarkeşlərlə vidalaşdı - VİDEO
10:42
Futbol

Ayxan Abbasov azarkeşlərlə vidalaşdı - VİDEO

Baş məşqçi son ev oyunundan sonra fanatların alqışları ilə yola salınıb
Deniz Aytekin Bundesliqa ilə vidalaşdı - VİDEO
10:22
Futbol

Deniz Aytekin Bundesliqa ilə vidalaşdı - VİDEO

Almaniyalı referi 18 illik karyerasını 2025/26 mövsümünün sonunda başa vurdu
Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda
09:44
Futbol

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda

TOP5 liqa və Türkiyə superliqasında futbol azarkeşlərini zəngin oyun proqramı gözləyir

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq