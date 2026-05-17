17 May 2026
AZ

Qoretska, Cekson və Gerreyru “Bavariya”dan ayrılır

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 09:35
94
Qoretska, Cekson və Gerreyru “Bavariya”dan ayrılır

Almaniyanın “Bavariya” futbol klubu Leon Qoretska, Nikolas Cekson və Rafael Gerreyru ilə vidalaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi mövsümün son ev oyunundan əvvəl üç futbolçuya xüsusi vida mərasimi təşkil edib. Klubun rəsmi məlumatında onların yayda komandadan ayrılacağı və xidmətlərinə görə təşəkkür aldıqları qeyd olunub.

Qoretska “Bavariya”da səkkiz il keçirib. O, bu müddətdə 15 titul qazanıb, 2020-ci ildə tarixi altılığın əldə olunmasında pay sahibi olub. Futbolçu Münhen təmsilçisinin heyətində 211 rəsmi oyunda 40 qol və 43 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Gerreyru 2023-cü ilin yayında “Bavariya”ya keçib. Portuqaliyalı futbolçu komandanın heyətində 93 matçda 14 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Cekson isə bu mövsüm “Çelsi”dən icarə əsasında Münhen klubunda çıxış edib və 33 rəsmi oyunda 10 qol, üç məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda
09:44
Futbol

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda

TOP5 liqa və Türkiyə superliqasında futbol azarkeşlərini zəngin oyun proqramı gözləyir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Qarşılaşmanı Cavid Cəlilov idarə edəcək
“Benfika” çempionatda mövsümü məğlubiyyətsiz başa vuran yeganə Avropa klubudur
09:08
Dünya futbolu

“Benfika” çempionatda mövsümü məğlubiyyətsiz başa vuran yeganə Avropa klubudur

“Benfika” 34 liqa matçında 23 qələbə qazanıb və 11 heç-heçə edib
“Monako”nun baş məşqçisi: “Klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olmağa ümid edirəm”
08:13
Dünya futbolu

“Monako”nun baş məşqçisi: “Klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olmağa ümid edirəm”

Komanda Liqa 1-də turnir cədvəlində yeddinci yerdədir
Noyer DÇ-2026-da oynamaq üçün Almaniya yığmasına qayıdacaq – Plettenberq
07:12
Dünya futbolu

Noyer DÇ-2026-da oynamaq üçün Almaniya yığmasına qayıdacaq – Plettenberq

Noyer 21 avqust 2024-cü ildə beynəlxalq futbol karyerasını başa vurub
“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub
05:04
Dünya futbolu

“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub

“Çelsi” sonuncu dəfə İngiltərə Kubokunu 2017/2018 mövsümündə qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq