“Monako”nun baş məşqçisi: “Klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olmağa ümid edirəm”

“Monako”nun baş məşqçisi Sebastyen Pokonyoli klubdakı gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mövsümün bitməsinə bir tur qalmış komanda Liqa 1-də turnir cədvəlində yeddinci yerdədir.
“Klub rəhbərliyindən hər hansı bir siqnal almışammı? Mövsümü gözlənildiyi kimi başa vuracağam və vizyonumu qoruyub saxlayacağam. Məşqçilər heyətimiz hazırkı komandaya diqqət yetirir. Gələcəyimlə bağlı sualları sonradan soruşmaq lazım olacaq. İşə diqqət yetirirəm və özümdən irəli getməyəcəm.
Qarşımızda daha bir oyun var. Ən əsası bir plana sahib olmaq və ona sadiq qalmaqdır. Futbolda struktur çox vaxt fərq yaradır. Əminəm ki, bu mövsümdən inkişaf etmək üçün çox şey öyrənə bilərik. Ümid edirəm ki, klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olacağam.
Qalmaq istəyirəmmi? Əlbəttə! Sual məni təəccübləndirdi. Bu mövsüm işləməkdən həqiqətən zövq aldım. Güclü bir şey yaratmaq üçün çox çalışmalıyıq”, - Get French Football News Pokonyolidən sitat gətirir.