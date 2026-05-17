“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub

“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında məğlub olub.
İdfman.Biz xəbər verir ki, bu, London komandasının 2025/26 mövsümünün son oyununda Londondakı “Uembli” stadionunda “Mançester Siti”yə 1:0 hesablı məğlubiyyətindən sonra baş verib.
“Çelsi” daha əvvəl 2020-ci ildə “Arsenal”a (1:2), 2021-ci ildə “Lester”ə (0:1) və 2022-ci ildə “Liverpul”a (0:0, 5:6 penalti) məğlub olub.
“Çelsi” sonuncu dəfə İngiltərə Kubokunu 2017/2018 mövsümündə qazanıb və finalda “Mançester Yunayted”i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.