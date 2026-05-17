“Rasinq” 14 ildən sonra La Liqaya qayıdıb

“Rasinq” aşağı divizionlarda 14 il keçirdikdən sonra La Liqaya qayıdıb.
Bu, komandanın İspaniya Sequndasının 40-cı turunda “Real Valyadolid” üzərində 4:1 hesablı qələbəsindən sonra baş verib. Oyun İspaniyanın Santander şəhərindəki “Campos de Sport de El Sardinero” stadionunda baş tutub.
Hücumçu Asyer Vilyalibre 33-cü dəqiqədə, yarımmüdafiəçi Suleymane Kamara (90+5) və yarımmüdafiəçi Andres Martin 62 və 73-cü dəqiqələrdə qalib komandanın heyətində qol vurublar. Məğlub komandada müdafiəçi Mohamed Jauab 42-ci dəqiqədə qol vurub.
İspaniyanın ikinci divizionunda 40 oyundan sonra “Rasinq” 78 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Deportivo” və “Almeriya”dan yeddi xal qabaqdadır. “Deportivo”nun ehtiyatda bir oyunu var. Çempionatın sonuna iki oyun qalır. Buna görə də “Rasinq” ikinci yerdən aşağı düşməyəcək və gələn mövsüm La Liqada oynayacaq.