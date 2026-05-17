Salah “Liverpul”dan ayrılmazdan əvvəl nail olmaq istədiyi hədəfləri açıqlayıb

17 May 2026 00:11
Yayda klubdan ayrılacağını açıqlayan “Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salah mövsümün qalan hissəsi üçün hədəflərini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Arne Slotun komandası 37-ci turda “Aston Villa”ya 4:2 hesabı ilə uduzaraq növbəti mövsüm üçün UEFA Çempionlar Liqasına erkən vəsiqə qazana bilməyib.

“Bu klubun şübhədən özünəinam və özünəinamdan çempionluq şöhrətinə doğru necə irəlilədiyinin şahidi oldum. Bu, çox çalışmaq tələb etdi və mən həmişə klubun buna nail olması üçün əlimdən gələni etmişəm. Bundan daha qürurverici bir şey yoxdur.

Bu mövsüm son məğlubiyyətimiz azarkeşlərimiz üçün inanılmaz dərəcədə ağrılı və layiq olmadığı bir məğlubiyyət oldu. İstəyirəm ki, “Liverpul” yenidən rəqiblərin qorxduğu hücumçu komanda və kuboklar qazanan komanda olsun. Mən necə oynamağı bildiyim futbol növüdür və bu, əbədi olaraq yenidən qurulmalı və qorunmalı olan kimlikdir. Bu, müzakirə edilə bilməz və bu kluba qoşulan hər kəs buna uyğunlaşmalıdır.

Fərdi oyunlarda qalib gəlmək “Liverpul”un səy göstərməli olduğu şey deyil. Bütün komandalar oyunlarda qalib gəlir. “Liverpul” həmişə mənim və ailəm üçün çox şey ifadə edən bir klub olacaq. Mən getmədikdən sonra uzun müddət onun çiçəklənməsini istəyirəm. Həmişə dediyim kimi, gələn mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq minimum tələbdir və mən buna nail olmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm”, - Salah sosial media hesabında yazıb..

