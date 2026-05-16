Deniz Undav Bundesliqanın ikinci ən güclü bombardiri olub

2025/2026 Almaniya Bundesliqa mövsümü başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Bavariya” Münhenin hücumçusu Harri Keyn liqanın ən yaxşı bombardiri olub. İngilis futbolçu 31 oyunda 36 qol vuraraq liqanın ən yaxşı bombardiri yarışına liderlik edir.
“Ştutqart”ın hücumçusu Deniz Undav 19 qol vuraraq ikinci yeri tutub. “Borussiya Dortmund”un Seru Girassi də 17 qolla ilk üçlüyə daxil olub.
“Bavariya” Münhen 89 xalla Almaniyanın yüksək divizionunun titulunu qazanıb.
Bu mövsümdə Münhen komandası ardıcıl olaraq 35-ci çempionluğunu qazanıb.