Bundesliqanın 2025/2026 mövsümündəki ən yaxşı oyunçusunun adı açıqlandı

“Bavariya”nın cinah oyunçusu Maykl Olise 2025/2026 mövsümündə Bundesliqanın ən yaxşı oyunçusu seçilib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu, “Bavariya”nın “Köln”ü 5:1 hesabı ilə məğlub etdiyi 34-cü oyunun yekunlarından sonra müəyyən edilib. Olise 60-cı dəqiqədə komandasının 3:1 hesabı ilə öndə olduğu zaman meydana daxil olub. O, oyunda qolla fərqlənə bilməsə də, bu, nəticəyə təsir etməyib.
Oyun “Munich Arena”da keçirilib.
Olise 2024-cü ildən “Bavariya”dadır. O, Münhen klubu ilə iki dəfə Bundesliqanı və Almaniya Super Kubokunu qazanıb. Bu mövsüm o, Bundesliqada “Bavariya” üçün 32 oyun keçirib, 15 qol vurub və 19 məhsuldar ötürmə edib.