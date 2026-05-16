“Bavariya” “Real Madrid”in 21-ci əsrdəki bütün mövsümlər üzrə qol rekordunu qırıb

Münhen “Bavariya”sı 2025/26 Almaniya Bundesliqa mövsümünün son 34-cü oyun günündə Köln komandasını 5-1 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bununla da bavariyalılar Bundesliqadakı qol sayını 122-yə çatdıraraq “Real Madrid”in 21-ci əsrdə Avropanın ən yaxşı liqalarında bir mövsümdə vurduğu qol rekordunu qırıblar. Bu barədə X sosial media platformasındakı Squawka hesabı məlumat verib.
2011/2012 mövsümündə İspaniya komandası 121 qol vurub. O dövrdə “Los Blancos” komandasını Joze Mourinyo idarə edirdi.
Almaniya Bundesliqasının 34 oyunundan sonra “Bavariya”nın 89 xalı var və o, liqanı böyük fərqlə qazanıb. “Borussiya Dortmund” 73 xalla ikinci yerdədir. “RB Leypsiq” də 65 xalla ilk üçlükdə qərarlaşıb.