17 May 2026
Ronaldu finalda məğlub olduqdan sonra mükafatlandırma mərasiminə qatılmayıb - FOTO

17 May 2026 01:35
Ronaldu finalda məğlub olduqdan sonra mükafatlandırma mərasiminə qatılmayıb

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki “Kingdom Arena”da keçirilən Asiya Çempionlar Liqası-2-nin Yaponiyanın “Qamba Osaka” klubuna 1:0 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra komandasının mükafatlandırma mərasiminə qatılmayıb.

İdman.Biz bildirir ki, final fitindən sonra “Əl-Nəsr”in oyunçuları və məşqçi heyəti gümüş medallarla təltif olunublar. Kriştianu Ronaldu mərasimdə iştirak etməyib. Kapitan mərasim başlamazdan əvvəl meydanı tərk edib.

Qaçırılan kubok Ronaldu üçün Səudiyyə Ərəbistanına köçdükdən bəri 14 mümkün kubokdan 14-cüsü olub. 2025/26-cı il Səudiyyə Pro Liqası mövsümü 21 may, cümə axşamı günü başa çatacaq. “Əl-Nəsr” turnir cədvəlində sona bir oyun qalmış “Əl-Hilal”dan iki xal qabaqda birinci yerdədir.

