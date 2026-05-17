Xosep Qvardiola Aleks Ferqyusonun nailiyyətini təkrarlayıb

“Mançester Siti” 2025/26 mövsümünün İngiltərə Kubokunun finalında “Çelsi”ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu, “Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiolanın İngiltərə Kubokunda qazandığı üçüncü qələbədir və o, “Mançester Yunayted”in əfsanəvi baş məşqçisi Aleks Ferqyusonun nailiyyətinə çatıb. Yalnız Qvardiola və Ferqyuson İngiltərə Kubokunu və Liqa Kubokunu üç dəfədən çox qazanıblar.
İspaniyalı məşqçi beş Liqa Kubokunu qazanıb. Şotlandiyalı məşqçi beş İngiltərə Kubokunu və dörd Liqa Kubokunu qazanıb.