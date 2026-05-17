“Siti” bir mövsümdə bütün İngiltərə Kuboku və Liqa Kuboku matçlarını qazanan ilk klub olub

“Mançester Siti” tarixində bir mövsümdə İngiltərə Kuboku və İngiltərə Liqa Kubokunda bütün matçlarda qalib gələn ilk klub olub.
İngiltərə Kubokunda “şəhərlilər” “Ekzeter Siti”ni (10:1), “Selford Siti”ni (2:0), “Nyukasl Yunayted”i (3:1), “Liverpul”u (4:0) və “Sauthempton”u (2:1), finalda “Çelsi”ni 1:0 hesabı ilə məğlub ediblər.
İngiltərə Liqa Kubokunda Pep Qvardiolanın komandası “Haddersfild Taun”u (2:0), “Suonsi Siti”ni (3-1), “Brentford”u (2:0) və “Nyukasl Yunayted”i (2:0, 3:1), finalda isə “Arsenal”ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Bu günə qədər “Mançester Siti” səkkiz İngiltərə Kubokunu və doqquz Liqa Kubokunu qazanıb.