17 May 2026
AZ

“Siti” bir mövsümdə bütün İngiltərə Kuboku və Liqa Kuboku matçlarını qazanan ilk klub olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 May 2026 04:15
291
“Siti” bir mövsümdə bütün İngiltərə Kuboku və Liqa Kuboku matçlarını qazanan ilk klub olub

“Mançester Siti” tarixində bir mövsümdə İngiltərə Kuboku və İngiltərə Liqa Kubokunda bütün matçlarda qalib gələn ilk klub olub.

İdman.Biz bu barədə Opta-ya istinadən xəbər verir.

İngiltərə Kubokunda “şəhərlilər” “Ekzeter Siti”ni (10:1), “Selford Siti”ni (2:0), “Nyukasl Yunayted”i (3:1), “Liverpul”u (4:0) və “Sauthempton”u (2:1), finalda “Çelsi”ni 1:0 hesabı ilə məğlub ediblər.

İngiltərə Liqa Kubokunda Pep Qvardiolanın komandası “Haddersfild Taun”u (2:0), “Suonsi Siti”ni (3-1), “Brentford”u (2:0) və “Nyukasl Yunayted”i (2:0, 3:1), finalda isə “Arsenal”ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

Bu günə qədər “Mançester Siti” səkkiz İngiltərə Kubokunu və doqquz Liqa Kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub
05:04
Dünya futbolu

“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub

“Çelsi” sonuncu dəfə İngiltərə Kubokunu 2017/2018 mövsümündə qazanıb
Xosep Qvardiola Aleks Ferqyusonun nailiyyətini təkrarlayıb
03:05
Dünya futbolu

Xosep Qvardiola Aleks Ferqyusonun nailiyyətini təkrarlayıb

İspaniyalı məşqçi beş Liqa Kubokunu qazanıb
Cənubi Koreya yığmasının dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
02:14
DÇ-2026

Cənubi Koreya yığmasının dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Heyətdə cəmi üç hücumçu var
“Rasinq” 14 ildən sonra La Liqaya qayıdıb
01:53
Dünya futbolu

“Rasinq” 14 ildən sonra La Liqaya qayıdıb

İspaniyanın ikinci divizionunda 40 oyundan sonra “Rasinq” 78 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Ronaldu finalda məğlub olduqdan sonra mükafatlandırma mərasiminə qatılmayıb
01:35
Dünya futbolu

Ronaldu finalda məğlub olduqdan sonra mükafatlandırma mərasiminə qatılmayıb - FOTO

Qaçırılan kubok Ronaldu üçün Səudiyyə Ərəbistanına köçdükdən bəri 14 mümkün kubokdan 14-cüsü olub
“Əl-Nəsr” Çempionlar Liqasının finalında “Qamba Osaka”ya məğlub olub
01:15
Dünya futbolu

“Əl-Nəsr” Çempionlar Liqasının finalında “Qamba Osaka”ya məğlub olub - VİDEO

Matçın yeganə qolunu Deniz Hümmet vurub

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib
16 May 18:52
Futbol

“Qarabağ” “İmişli”yə qalib gələrək UEFA Avropa Liqasına vəsiqəni təmin edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq