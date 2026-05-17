Noyer DÇ-2026-da oynamaq üçün Almaniya yığmasına qayıdacaq – Plettenberq

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer Almaniya milli komandasına qayıdacaq və 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə Florian Plettenberq X sosial media platformasında bildirib. Onun sözlərinə görə, qərar artıq milli komandanın baş məşqçisi Yulian Nagelsmann tərəfindən verilib.
Əgər gözlənilməz hadisələr baş verməsə və baldır zədəsi səbəbindən “Köln” üzərində 5-1 hesablı qələbə qazanılan oyunda əvəzlənməsi ciddi nəticələrə səbəb olmasa, qapıçının turnir üçün Almaniyanın heyətinə daxil ediləcəyi bildirilir.
Nagelsmann bu qərarı son həftələrdə üzbəüz danışıqlardan sonra Almaniyanın idman direktoru Rudi Voller ilə razılaşdırıb. Noyer 21 avqust 2024-cü ildə beynəlxalq futbol karyerasını başa vurub. Almaniya millisinin Dünya Çempionatında oynayacaq yekun heyəti 21 mayda açıqlanacaq.