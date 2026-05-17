Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda

Avropanın yaşıl meydanlarında bu gün bir sıra maraqlı qarşılaşmalar keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün afişasında İngiltərə Premyerliqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Seriya A və Türkiyə Superliqasının oyunları yer alıb.
Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:
İngiltərə Premyerliqası
15:30 “Mançester Yunayted” - “Nottingem Forest”
18:00 “Brentford” - “Kristal Palas”
18:00 “Everton” - “Sanderlend”
18:00 “Lids” - “Brayton”
18:00 “Vulverhempton” - “Fulhem”
20:30 “Nyukasl” - “Vest Hem”
İspaniya La Liqası
19:00 “Atletik” - “Selta”
19:00 “Atletiko Madrid” - “Jirona”
19:00 “Elçe” - “Xetafe”
19:00 “Levante” - “Malyorka”
19:00 “Osasuna” - “Espanyol”
19:00 “Rayo Valyekano” - “Vilyarreal”
19:00 “Real Ovyedo” - “Alaves”
19:00 “Real Sosyedad” - “Valensiya”
19:00 “Sevilya” - “Real Madrid”
21:15 “Barselona” - “Betis”
İtaliya Seriya A
14:30 “Komo” - “Parma”
14:30 “Cenoa” - “Milan”
14:30 “Yuventus” - “Fiorentina”
14:30 “Piza” - “Napoli”
14:30 “Roma” - “Latsio”
17:00 “İnter” - “Verona”
20:00 “Atalanta” - “Bolonya”
22:45 “Kalyari” - “Torino”
22:45 “Sassuolo” - “Leççe”
22:45 “Udineze” - “Kremoneze”
Fransa Liqa 1
23:00 “Brest” - “Anje”
23:00 “Lill” - “Oser”
23:00 “Loryan” - “Havr”
23:00 “Lion” - “Lans”
23:00 “Marsel” - “Renn”
23:00 “Nant” - “Tuluza”
23:00 “Nitsa” - “Mets”
23:00 “Paris” - PSJ
Türkiyə Superliqası
18:00 “Kayserispor” - “Konyaspor”
21:00 “Antalyaspor” - “Kocaelispor”
21:00 “Fənərbağça” - “Eyüpspor”
21:00 “Kasımpaşa” - “Qalatasaray”
21:00 “Trabzonspor” - “Gənclərbirliyi”