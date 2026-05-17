17 May 2026
AZ

Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 10:59
143
Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycan futbol millisinin müdafiəçisi Cəlal Hüseynov Bolqarıstan çempionatında növbəti dəfə fərqlənib.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun çıxış etdiyi Bolqarıstanın “Arda” futbol klubu Konfrans Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizə aparır və 35-ci turda “Lokomotiv Plovdiv”i 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

Cəlal Hüseynov görüşə start heyətində başlayıb və matçı əvəzlənmədən keçirib. O, ikinci hissənin əvvəlində komandasının dördüncü qolunu vurub.

Qeyd edək ki, Hüseynov ardıcıl ikinci matçda qol sevinci yaşayıb. O, əvvəlki turda “Botev Plovdiv”lə görüşdə də dubl edərək “Arda”nın 2:1 hesablı qələbəsində əsas pay sahiblərindən biri olub.

Beləliklə, Cəlal Hüseynovun cari mövsüm Bolqarıstan çempionatında qollarının sayı üçə çatıb. “Arda” isə bu qələbədən sonra 51 xalla ümumi turnir cədvəlində yeddinci, Konfrans Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizə aparan qrupda isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir
11:18
Futbol

Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir

İngiltərə millisinin hücumçusu Robert Levandovskinin yerinə əsas namizədlərdən biri sayılır
Mourinyo: “99 faiz “Benfika”da qalacağam”
10:54
Futbol

Mourinyo: “99 faiz “Benfika”da qalacağam”

Portuqaliyalı mütəxəssis “Real Madrid” iddialarını şərh edib
Ayxan Abbasov azarkeşlərlə vidalaşdı - VİDEO
10:42
Futbol

Ayxan Abbasov azarkeşlərlə vidalaşdı - VİDEO

Baş məşqçi son ev oyunundan sonra fanatların alqışları ilə yola salınıb
Deniz Aytekin Bundesliqa ilə vidalaşdı - VİDEO
10:22
Futbol

Deniz Aytekin Bundesliqa ilə vidalaşdı - VİDEO

Almaniyalı referi 18 illik karyerasını 2025/26 mövsümünün sonunda başa vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Neftçi”yə qarşı
10:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Neftçi”yə qarşı

Oyun saat 18:00-da başlayacaq
Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda
09:44
Futbol

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda

TOP5 liqa və Türkiyə superliqasında futbol azarkeşlərini zəngin oyun proqramı gözləyir

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq