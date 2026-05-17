17 May 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 09:21
102
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Misli Premyer Liqasının 32-ci turunun son oyun günündə iki qarşılaşma nəzərdə tutulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:00-da start götürəcək oyunlardan biri “Zirə” və “Sumqayıt” arasında baş tutacaq. Qarşılaşmanı Cavid Cəlilov idarə edəcək.

“Zirə” 50 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində yer alıb. 41 xala malik “Sumqayıt” isə yeddincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 32-ci tur
17 may (bazar)
18:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Kamran Əliyev.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda
09:44
Futbol

Bazar günü üçün futbol afişası: “Real Madrid”, PSJ və “Qalatasaray” meydanda

TOP5 liqa və Türkiyə superliqasında futbol azarkeşlərini zəngin oyun proqramı gözləyir
Qoretska, Cekson və Gerreyru “Bavariya”dan ayrılır
09:35
Futbol

Qoretska, Cekson və Gerreyru “Bavariya”dan ayrılır

Münhen klubu üç futbolçu ilə “Köln” matçından əvvəl vidalaşıb
“Benfika” çempionatda mövsümü məğlubiyyətsiz başa vuran yeganə Avropa klubudur
09:08
Dünya futbolu

“Benfika” çempionatda mövsümü məğlubiyyətsiz başa vuran yeganə Avropa klubudur

“Benfika” 34 liqa matçında 23 qələbə qazanıb və 11 heç-heçə edib
“Monako”nun baş məşqçisi: “Klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olmağa ümid edirəm”
08:13
Dünya futbolu

“Monako”nun baş məşqçisi: “Klubun uzunmüddətli layihəsinin bir hissəsi olmağa ümid edirəm”

Komanda Liqa 1-də turnir cədvəlində yeddinci yerdədir
Noyer DÇ-2026-da oynamaq üçün Almaniya yığmasına qayıdacaq – Plettenberq
07:12
Dünya futbolu

Noyer DÇ-2026-da oynamaq üçün Almaniya yığmasına qayıdacaq – Plettenberq

Noyer 21 avqust 2024-cü ildə beynəlxalq futbol karyerasını başa vurub
“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub
05:04
Dünya futbolu

“Çelsi” ardıcıl dördüncü dəfə İngiltərə Kubokunun finalında uduzub

“Çelsi” sonuncu dəfə İngiltərə Kubokunu 2017/2018 mövsümündə qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq