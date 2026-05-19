Bu günün futbol afişa: “Mançester Siti” üçün kritik gecə

Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında diqqətlər İngiltərə Premyerliqasına yönələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun oyunlarında həm çempionluq yarışı, həm də avrokuboklara vəsiqə mübarizəsi baxımından vacib nəticələr gözlənilir.
Qeyd edək ki, lider “Arsenal”dan (82) bir oyun az keçirən “Mançester Siti”nin 77 xalı var. Bu axşam qələbədən başqa istənilən nəticə sona bir tur qalmış “Arsenal”ın çempionluğu rəsmiləşdirəcək, əks halda, çempionluq yarışı sonuncu tura qalacaq.
49 xalla 10-cu pillədə olan “Çelsi” isə Konfrans Liqasına düşmək şansını itirməmək üçün vacib üç xalı qazanmalıdır. Eyni zamanda “Tottenhem” də yüksək liqada qalmaq mübarizəsi aparacaq.
Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:
İngiltərə Premyerliqası
22:30 “Bornmut” - “Mançester Siti”
23:15 “Çelsi” - “Tottenhem”