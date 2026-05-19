19 May 2026
Azərbaycan Premyer Liqasında son tur afişası açıqlandı

19 May 2026 10:49
Azərbaycan Premyer Liqasında son tur afişası açıqlandı

Misli Premyer Liqasının 2025/26 mövsümünün son turunun oyun cədvəli açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 33-cü turun bütün görüşləri “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Turun oyunları 21-24 may tarixlərində keçiriləcək.

Son turun oyun cədvəlini təqdim edirik:

21 may, cümə axşamı
18:30 “Qəbələ” - “Şamaxı”
Qəbələ şəhər stadionu

22 may, cümə
17:00 “Turan Tovuz” - “Sabah”
“Bank Respublika Arena”

19:30 “Sumqayıt” - “Qarabağ”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

23 may, şənbə
15:00 “Kəpəz” - “Neftçi”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

19:00 “Araz-Naxçıvan” - “Zirə”
“SOCAR Polymer Arena”

24 may, bazar
16:00 “İmişli” - “Karvan-Yevlax”
Quba OİK stadionu

Qeyd edək ki, klubların müraciəti, stadionların razılığı və son tur öncəsi oyunların turnir cədvəlinə idman prinsipləri baxımından təsir etməməsi nəzərə alınaraq “Kəpəz” - “Neftçi” və “Turan Tovuz” - “Sabah” oyunlarının məkanlarında dəyişiklik edilib.

İdman.Biz
