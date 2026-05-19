19 May 2026
Arteta Qvardiolanın gedişi haqda danışdı

19 May 2026 10:38
Londonun “Arsenal” klubunun baş məşqçisi Mikel Arteta Pep Qvardiolanın “Mançester Siti”dən mümkün ayrılığı ilə bağlı suala cavab verib.

İdman.Biz BBC-yə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis keçmiş rəhbərinin gələcəyi barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Daha əvvəl KİV-də Qvardiolanın 2025/26 mövsümünün sonunda “Mançester Siti”nin baş məşqçi postundan ayrılacağı barədə məlumat yayılmışdı. Bildirilir ki, 55 yaşlı mütəxəssisin gedişi mayın 24-də rəsmi açıqlanacaq. Məqsəd ispaniyalını İngiltərə Kubokundakı qələbəyə həsr olunacaq parad zamanı xüsusi şəkildə yola salmaqdır. Tədbir mayın 25-də keçiriləcək.

Məlumata görə, “şəhərlilər” artıq sponsorlarına kataloniyalı çalışdırıcının mövsümün sonunda ayrılmasının qaçılmaz olduğunu bildiriblər.

“Bu qərarı qəbul edən kimi, biz bunu müzakirə edə bilərik”, - deyə Arteta vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Arteta 2016-2019-cu illərdə Qvardiolanın köməkçisi kimi fəaliyyət göstərib.

İdman.Biz
