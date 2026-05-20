Maks Doumen İngiltərə Premyer Liqasının ən gənc qalibi olub

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Maks Doumen 16 yaş 139 günlüyündə Premyer Liqanın ən gənc qalibi olub.
İdman.Biz bildirir ki, 19 may tarixində Londonun “Arsenal” komandası 2025/26 mövsümünün Premyer Liqa titulunu vaxtından əvvəl qazanıb.
“Arsenal” 22 ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqa çempionu olub. Bu, Premyer Liqanın 37-ci turundan sonra baş verib. Həmin oyunda “topçular” “Börnli”yə qalib gəliblər və “Mançester Siti” “Bornmut”la 1:1 hesablı heç-heçə edib.
“Arsenal” 82 xal qazanaraq İngiltərə çempionu olub. “Mançester Siti” 37 oyundan sonra 78 xalla ikinci yerdədir. Xosep Qvardiolanın komandası riyazi olaraq titul qazanmaq şansını itirib.