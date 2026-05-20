20 May 2026
AZ

“Atletiko Madrid” “Çelsi”nin müdafiəçisini transfer etmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 09:09
149
“Atletiko Madrid” “Çelsi”nin müdafiəçisini transfer etmək istəyir

“Atletiko Madrid” müdafiə xəttini gücləndirmək üçün “Çelsi”nin müdafiəçisi Mark Kukurelyanı əldə etmək imkanlarını araşdırır.

İdman.Biz “Marca”ya istinadla xəbər verir ki, oyunçu yayda İspaniya klubunun prioritet transfer hədəfinə çevrilib.

Mənbənin məlumatına görə, Madrid klubu büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini müqaviləyə xərcləməyə hazırdır.

Madridlilərin bəxti onda gətirib ki, Kukurelya artıq İngiltərədə beş mövsüm keçirib və İspaniyaya qayıtmaq istəyir.

Lakin bir əngəl var. “Barselona” da həmin oyunçu ilə maraqlanır və onun qiyməti 2026-cı il Dünya Çempionatından sonra arta bilər. Xabi Alonsonun “Çelsi”nin baş məşqçisi təyin edilməsi London klubunun qərarına təsir göstərə bilər.

Rəsmi danışıqlar hələ başlamayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” futbolçularının çempionluq sevinci - VİDEO
09:54
Futbol

“Arsenal” futbolçularının çempionluq sevinci - VİDEO

“Arsenal” 22 ildən sonra Premyerliqa çempionluğunu qazanıb
Avropa Liqasında final gecəsi: Kubok İstanbulda sahibini tapacaq
09:24
Futbol

Avropa Liqasında final gecəsi: Kubok İstanbulda sahibini tapacaq

“Frayburq” və “Aston Villa” mövsümün həlledici oyununda üz-üzə gələcək
“Barselona” üç oyunçusunu digər klublara təklif edir
08:13
Dünya futbolu

“Barselona” üç oyunçusunu digər klublara təklif edir

“Blaugrana” heyətini gücləndirə biləcək oyunçular əldə etmək üçün vəsait toplamağı hədəfləyir
Dibala “Roma” ilə danışıqlara baxmayaraq Premyer Liqaya keçməyə hazırdır
07:18
Dünya futbolu

Dibala “Roma” ilə danışıqlara baxmayaraq Premyer Liqaya keçməyə hazırdır

İngiltərədə oynamaq Dibalanın həmişəki arzusudur
“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb
06:16
Dünya futbolu

“Barselona”nın oyunçusu qələbə qazandıqları oyundan sonra əməliyyat masasına qaldırılıb

Fermin Lopes Dünya Çempionatında oynaya bilməyəcək
Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir
05:19
Dünya futbolu

Arteta Mourinyodan sonra İngiltərə Premyer Liqasını qazanan ən gənc baş məşqçidir

“Arsenal” Arteta ilə 22 illik tilsimi sındırıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər