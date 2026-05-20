Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatına qələbə ilə başladı

Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçiləri mübarizəyə qələbə ilə başlayıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə millimizin iki üzvü ilk qarşılaşmalarında rəqiblərini üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib.
48 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Pünhan Şahmarov Macarıstan təmsilçisi V.Olaşa 11:3 hesabı ilə qalib gəlib. Bu nəticə ilə idmançımız 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
38 kq-da qüvvəsini sınayan Hüseyn Əmrahlı isə Ermənistan güləşçisi G.Karapetyan üzərində inamlı qələbə qazanıb. Təmsilçimiz rəqibini 9:0 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.
52 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Rəsul Əhmədli isə 1/8 finalda türkiyəli Muhammed Ozenə 1:2 hesabıyla məğlub oldu.
Qeyd edək ki, U-15 Avropa çempionatı mayın 24-dək davam edəcək. Yarışda Azərbaycan hər üç güləş növündə təmsil olunur.