20 May 2026
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatına qələbə ilə başladı

20 May 2026 13:05
Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçiləri mübarizəyə qələbə ilə başlayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yunan-Roma güləşi üzrə millimizin iki üzvü ilk qarşılaşmalarında rəqiblərini üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib.

48 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Pünhan Şahmarov Macarıstan təmsilçisi V.Olaşa 11:3 hesabı ilə qalib gəlib. Bu nəticə ilə idmançımız 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

38 kq-da qüvvəsini sınayan Hüseyn Əmrahlı isə Ermənistan güləşçisi G.Karapetyan üzərində inamlı qələbə qazanıb. Təmsilçimiz rəqibini 9:0 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.

52 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Rəsul Əhmədli isə 1/8 finalda türkiyəli Muhammed Ozenə 1:2 hesabıyla məğlub oldu.

Qeyd edək ki, U-15 Avropa çempionatı mayın 24-dək davam edəcək. Yarışda Azərbaycan hər üç güləş növündə təmsil olunur.

İdman.Biz
