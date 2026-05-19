19 May 2026
AZ

“Rus tankı” Azərbaycanda güləşə bilər - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Güləş
Xəbərlər
19 May 2026 14:49
137
“Rus tankı” Azərbaycanda güləşə bilər - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Sərbəst güləş üzrə ikiqat olimpiya çempionu Abdulrəşid Sadulayev ABŞ-də təşkil edilən peşəkar sərbəst güləş liqası RAF-ın turnirində(“Real American Freestyle”) çıxış edə bilər. Sadulayev sözlərinə görə, yarışın Azərbaycanda keçirilməsi variantı da nəzərdən keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, xarici jurnalistlərin dominant güləş üslubuna görə “Rus tankı” adlandırdığı Sadulayevin ABŞ vizası ilə bağlı müraciəti hələ baxış mərhələsindədir.

“Hələ ki, imtina yoxdur. Vaxt da var. Əgər mayın 25-26-na qədər təsdiqləsələr, ABŞ-yə getmək istəyirəm”, – deyə güləşçi “Red Corner MMA”ya açıqlamasında bildirib.

Sadulayev qeyd edib ki, onun liqadakı debütü mayın 30-da Dallasda keçiriləcək RAF turnirində planlaşdırılıb.

“Bu turnir mayın 15-də keçirilməli idi. Amma Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyətə görə Texasa köçürüldü. Mən də orada çıxış etməyi planlaşdırıram. Viza versələr, dərhal yola düşəcəyəm”, - deyə o vurğulayıb.

Rusiyalı idmançı hadisələrin başqa cür inkişaf edə biləcəyini də istisna etməyib.

“Onlar bu ilin iyununda turnirin Qazaxıstan, Azərbaycan və ya Ermənistanda keçirilməsi variantını nəzərdən keçirirlər. Mən startdayam”, – deyə Sadulayev əlavə edib.

Azərbaycan Güləş Federasiyası artıq Abdulrəşid Sadulayevin sözlərinə münasibət bildirib.

Qurumdan İdman.Biz-ə açıqlamada ölkəmizdə belə bir turnirin keçirilməsi ilə bağlı heç bir planın olmadığı qeyd edilib.

“Bəlkə kimdəsə bu turniri Azərbaycanda keçirmək ideyası var. Amma bizim hələlik belə planlarımız yoxdur”, – deyə milli federasiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Sərxan Musalı bildirib.

Qeyd edək ki, RAF (“Real American Freestyle”) 2025-ci ildə yaradılmış yeni ABŞ peşəkar sərbəst güləş liqasıdır. Layihənin yaradıcıları arasında restlinq əfsanəsi Halk Hoqan, WCW-nin keçmiş rəhbəri Erik Biskoff, biznesmen Çhad Bronstein və məşhur məşqçi İzzi Martinez yer alırlar.

Layihə geniş auditoriyaya hesablanmış şou formatlı ilk peşəkar sərbəst güləş liqası kimi təqdim olunur. RAF turnirləri böyük tədbir formatında keçirilir, media dəstəyi, çempionluq kəmərləri və “FOX Nation” platformasında yayımlarla müşayiət olunur. Liqada Olimpiya çempionları, NCAA ulduzları və tanınmış MMA nümayəndələri çıxış edirlər.

Xatırladaq ki, Sadulayev bu ilin yanvarında RAF ilə müqavilə imzalayıb.

Bundan başqa, daha əvvəl Azərbaycanın titullu güləşçisi, Olimpiya Oyunlarının, dünya və Avropa çempionatlarının dəfələrlə mükafatçısı Hacı Əliyevin də liqanın turnirlərində çıxış edəcəyi açıqlanmışdı. Onun döyüşü iyunda Sent-Luisdə keçiriləcək RAF 10 turnirinə planlaşdırılıb. Gözlənilir ki, Əliyevin rəqibi Puerto-Rikodan Sebastian Rivera olacaq.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını ikinci pillədə başa vurdu
17 May 23:00
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını ikinci pillədə başa vurdu

Millimiz Samokovda 15 medal qazanaraq komanda hesabında yalnız Rusiyadan geri qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Güləş üzrə U-17 Avropa çempionatı: İbrahim Həsənov finala yüksəlib - YENİLƏNİB
16 May 19:12
Güləş

Güləş üzrə U-17 Avropa çempionatı: İbrahim Həsənov finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Fatimə Bayramova Avropa çempionatının bürünc medalını qazanıb
15 May 20:21
Güləş

Fatimə Bayramova Avropa çempionatının bürünc medalını qazanıb - YENİLƏNİB

Nuray Cəfərli Lara Blajekoviçə məğlub olub
Üç güləşçimiz Avropa çempionatının finalına yüksəlib - YENİLƏNİB
15 May 18:38
Güləş

Üç güləşçimiz Avropa çempionatının finalına yüksəlib - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq