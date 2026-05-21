21 May 2026
AZ

Ançelotti sərt şərtlərlə Neymarı Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edib

DÇ-2026
Xəbərlər
21 May 2026 00:31
191
Ançelotti sərt şərtlərlə Neymarı Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edib

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti 34 yaşlı “Santos”un hücumçusu Neymarı DÇ-2026 üçün yekun heyətə daxil edib. Məşqçi oyunçu ilə video zəng edib və onun milli komandaya qayıtması üçün ciddi qaydalar açıqlayıb, Globo xəbər verir.

Ançelotti Neymara əsas heyət oyunçusu olmayacağını və kapitan sarğısını itirəcəyini bildirib. Hücumçu həmçinin 10 nömrəli formanı digər hücumçu Vinisius Juniora təhvil verməli və sosial media fəaliyyətinə məhdudiyyətlər də daxil olmaqla yeni davranış qaydalarına riayət etməlidir. Oyunçu bu tələbləri tam qəbul edib.

Neymar çağırışa gülümsəyərək cavab verib və qarşıdan gələn turnirdə milli komandaya töhfə vermək üçün əlindən gələni edəcəyinə söz verib. Məhz onun yeni şərtləri qəbul etmək istəyi baş məşqçini hücumçunu 26 nəfərlik heyətə daxil etməyə inandırıb.

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Braziliya Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Neymar 79 qolla Braziliya milli komandasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konqo futbol azarkeşlərinə ABŞ qadağası - FOTO
20 May 12:05
DÇ-2026

Konqo futbol azarkeşlərinə ABŞ qadağası - FOTO

Ebola təhlükəsi səbəbindən məhdudiyyətlərin tətbiqi gözlənilir
Şotlandiyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
19 May 18:29
DÇ-2026

Şotlandiyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Şotlandiya dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Mərakeş və Haiti ilə qarşılaşacaq
Kriştianu Ronaldu altıncı Dünya Çempionatına gedir: Heyət açıqlandı - FOTO
19 May 16:15
DÇ-2026

Kriştianu Ronaldu altıncı Dünya Çempionatına gedir: Heyət açıqlandı - FOTO

Roberto Martines kapitanı siyahıya daxil edib
Braziliya millisinin DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlanıb
19 May 01:54
DÇ-2026

Braziliya millisinin DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlanıb

Neymar da yekun heyətə daxil edilib
Lamin Yamal DÇ-2026-nın startını buraxacaq
18 May 23:37
DÇ-2026

Lamin Yamal DÇ-2026-nın startını buraxacaq

Yamal dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk oyununda Kabo-Verde ilə oynaya bilməyəcək
Avstriyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
18 May 23:22
DÇ-2026

Avstriyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Dünya çempionatında Avstriya Argentina, Əlcəzair və İordaniya ilə J qrupunda mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir
Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib
19 May 03:15
Dünya futbolu

Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib - VİDEO

Oyunçu 2010-cu ildən bəri “selesao” böyüklər komandasında oynayır