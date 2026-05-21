Ançelotti sərt şərtlərlə Neymarı Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edib

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti 34 yaşlı “Santos”un hücumçusu Neymarı DÇ-2026 üçün yekun heyətə daxil edib. Məşqçi oyunçu ilə video zəng edib və onun milli komandaya qayıtması üçün ciddi qaydalar açıqlayıb, Globo xəbər verir.
Ançelotti Neymara əsas heyət oyunçusu olmayacağını və kapitan sarğısını itirəcəyini bildirib. Hücumçu həmçinin 10 nömrəli formanı digər hücumçu Vinisius Juniora təhvil verməli və sosial media fəaliyyətinə məhdudiyyətlər də daxil olmaqla yeni davranış qaydalarına riayət etməlidir. Oyunçu bu tələbləri tam qəbul edib.
Neymar çağırışa gülümsəyərək cavab verib və qarşıdan gələn turnirdə milli komandaya töhfə vermək üçün əlindən gələni edəcəyinə söz verib. Məhz onun yeni şərtləri qəbul etmək istəyi baş məşqçini hücumçunu 26 nəfərlik heyətə daxil etməyə inandırıb.
DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Braziliya Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Neymar 79 qolla Braziliya milli komandasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur.