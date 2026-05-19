Kriştianu Ronaldu altıncı Dünya Çempionatına gedir: Heyət açıqlandı - FOTO

Portuqaliya futbol millisinin 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Roberto Martines turnir üçün güvəndiyi futbolçuların adlarını müəyyənləşdirib.
Siyahıda ən çox diqqət çəkən məqam Kriştianu Ronaldunun heyətdə yer almasıdır. 41 yaşlı hücumçu bununla karyerasında altıncı dəfə Dünya Çempionatında iştirak etmək imkanı qazanıb.
Portuqaliya millisinin heyətində Dioqu Koşta, Joze Sa, Rui Silva, Rikardu Velyu, Dioqu Dalot, Mateuş Nuneş, Nelson Semedu, Joao Kanselu, Nunu Mendeş, Qonsalu İnasiu, Renatu Veyqa, Ruben Diaş, Tomaş Arauju, Ruben Neveş, Samuel Koşta, Joao Neveş, Vitinya, Brunu Fernandeş, Bernardu Silva, Joao Feliks, Trinkau, Fransişku Konseysau, Pedru Netu, Rafael Leau, Qonsalu Qedeş, Qonsalu Ramuş və Kriştianu Ronaldu yer alıblar.
Ronaldu daha əvvəl 2006, 2010, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə keçirilən Dünya Çempionatlarında Portuqaliyanı təmsil edib.