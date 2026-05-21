21 May 2026
Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO

21 May 2026 14:14
LEGO şirkəti futbol ulduzları Lionel Messi, Kriştianu Ronaldu, Kilian Mbappe və Vinisius Juniorun yer aldığı Dünya Çempionatı reklamı ilə bağlı yeni paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, şirkət internetdə reklamda futbolçuların dublyorlarının çəkildiyi barədə yayılan görüntülərdən sonra çəkiliş arxası videosunu təqdim edib. LEGO paylaşımına “Hələ də bunun süni intellekt olduğunu düşünürsünüz? Əsl kamera arxası görüntüləri izləyin” sözlərini əlavə edib.

Reklamda dörd futbol ulduzu LEGO-dan hazırlanan Dünya Çempionatı kubokunun ətrafında görünür. Kampaniya “Everyone Wants a Piece” adı ilə təqdim olunub və 2026-cı il Dünya Çempionatı öncəsi xüsusi LEGO kolleksiyasının tanıtımına həsr edilib.

Beləliklə, LEGO viral reklamın süni intellektlə hazırlanması ilə bağlı iddialara rəsmi paylaşımı ilə cavab verib və görüntülərin real çəkiliş prosesindən olduğunu göstərməyə çalışıb.

