21 May 2026
AZ

Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph

DÇ-2026
Xəbərlər
21 May 2026 22:53
83
Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph

“Çelsi”nin oyunçuları Koul Palmer və Levi Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar.

İdman.Biz bu barədə “The Telegraph”a istinadən bildirir.

Məlumata görə, hər iki oyunçu İngiltərənin DÇ-dəki heyətinə daxil edilməyəcək.

Palmer bu mövsüm bütün yarışlarda 33 oyun keçirib, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. O, zədə səbəbindən həm klub, həm də milli komandada 26 oyunu buraxıb. Kolvill 2025-ci ilin yayından 2026-cı ilin aprelinə qədər yırtılmış çarpaz bağından sağalmaqla keçirib. Müdafiəçi bütün yarışlarda dörd oyun keçirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
23:24
DÇ-2026

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir
Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb
22:23
DÇ-2026

Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb

Mərakeş dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Şootlandiya və Haiti ilə qarşılaşacaq
Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano
21:22
DÇ-2026

Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano

Fodenin yerinə “Arsenal”ın oyunçusu Noni Maduekenin adı çəkilə bilər
Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb
Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO
16:06
DÇ-2026

Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO

Noyer iki illik fasilədən sonra heyətinə daxil edilib
Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO
14:14
DÇ-2026

Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO

Şirkət viral reklamın çəkiliş arxası görüntülərini paylaşaraq müzakirələrə son qoymağa çalışıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir