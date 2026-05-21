Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb

Mərakeş millisi ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026 üçün geniş heyətini dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, Mərakeş dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Şootlandiya və Haiti ilə qarşılaşacaq.
Mərakeş milli komandasının heyəti:
Qapıçılar: Əl-Mehdi Əl-Harrar (Raca), Munir Əl-Kajui (Renessans de Berkan), Yanis Benşauş (Monako), İbrahim Qomis (Marsel).
Oyunçular: İsmael Bauf (Kambur), Maruan Saadan (Əl-Fateh), Abdelhamid Ait Budlal (Renn), Mohamed Şibi (Pyramids), Anass Salah-Eddin (PSV), Samir El Murabet (Strasburq), İmran Luza (Uotford), Ussama Tarqallin (Feyenoord), Cessim Yassin (Strasburq), İsmael Saybari (PSV), Sufian Bufal (Havr), Rayan Bunida (Ayaks), Yassir Zabiri (Renn), Osman Maamma (Uotford), Sufian Benjdida (MAS), Yanis Beqraui (Estoril), Ayub Buaddi (Lill), Tavfik Bentaeb (Trua), Ayub Amaymuni-Eçquyab (Ayntraxt Frankfurt), Sofian El-Favzi (Şalke), Sufian Buftini (Əl-Vəsl), Yussef Belammari (Əl-Əhli), Ayub Əl-Kaabi (Olimpiakos), Sufian Əl-Karuni (Utrext).