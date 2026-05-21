21 May 2026
AZ

Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
21 May 2026 22:23
111
Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb

Mərakeş millisi ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026 üçün geniş heyətini dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, Mərakeş dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Şootlandiya və Haiti ilə qarşılaşacaq.

Mərakeş milli komandasının heyəti:

Qapıçılar: Əl-Mehdi Əl-Harrar (Raca), Munir Əl-Kajui (Renessans de Berkan), Yanis Benşauş (Monako), İbrahim Qomis (Marsel).

Oyunçular: İsmael Bauf (Kambur), Maruan Saadan (Əl-Fateh), Abdelhamid Ait Budlal (Renn), Mohamed Şibi (Pyramids), Anass Salah-Eddin (PSV), Samir El Murabet (Strasburq), İmran Luza (Uotford), Ussama Tarqallin (Feyenoord), Cessim Yassin (Strasburq), İsmael Saybari (PSV), Sufian Bufal (Havr), Rayan Bunida (Ayaks), Yassir Zabiri (Renn), Osman Maamma (Uotford), Sufian Benjdida (MAS), Yanis Beqraui (Estoril), Ayub Buaddi (Lill), Tavfik Bentaeb (Trua), Ayub Amaymuni-Eçquyab (Ayntraxt Frankfurt), Sofian El-Favzi (Şalke), Sufian Buftini (Əl-Vəsl), Yussef Belammari (Əl-Əhli), Ayub Əl-Kaabi (Olimpiakos), Sufian Əl-Karuni (Utrext).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
23:24
DÇ-2026

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir
Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph
22:53
DÇ-2026

Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph

Palmer bu mövsüm bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano
21:22
DÇ-2026

Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano

Fodenin yerinə “Arsenal”ın oyunçusu Noni Maduekenin adı çəkilə bilər
Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb
Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO
16:06
DÇ-2026

Almaniya millisinin DÇ-2026 üçün heyəti açıqlandı - FOTO

Noyer iki illik fasilədən sonra heyətinə daxil edilib
Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO
14:14
DÇ-2026

Messi və Ronaldu görüntüləri gerçək çıxdı - FOTO/VİDEO

Şirkət viral reklamın çəkiliş arxası görüntülərini paylaşaraq müzakirələrə son qoymağa çalışıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir