22 May 2026
AZ

Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək

DÇ-2026
Xəbərlər
22 May 2026 02:14
73
Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək

Özbəkistan Futbol Assosiasiyası və “Atlanta Yunayted” sosial mediada Özbəkistan milli komandasının DÇ-2026 boyunca Amerika klubunun təlim-məşq bazasında məşq edəcəyini açıqlayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, obyekt 10 iyundan etibarən milli komandanın ixtiyarında olacaq.

“Xoş gəlmisən, Özbəkistan”, - “Atlanta” açıqlamasında yazıb.

Dünya çempionatında Özbəkistan milli komandası K qrupunda Kolumbiya (18 iyun), Portuqaliya (23 iyun) və Konqo Demokratik Respublikası (28 iyun) ilə oynayacaq.

DÇ-2026 11 iyunda başlayacaq və 19 iyula qədər davam edəcək. Üç ölkə ev sahibliyi edəcək: ABŞ, Kanada və Meksika. Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Harri Maquayr DÇ-2026-da oynamayacaq
01:26
DÇ-2026

Harri Maquayr DÇ-2026-da oynamayacaq

Qərar oyunçunu şoka salıb
Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
21 May 23:24
DÇ-2026

Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir
Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph
21 May 22:53
DÇ-2026

Palmer və Koluill 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaqlar - The Telegraph

Palmer bu mövsüm bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb
21 May 22:23
DÇ-2026

Mərakeş millisi DÇ-2026 üçün geniş heyətini açıqlayıb

Mərakeş dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Şootlandiya və Haiti ilə qarşılaşacaq
Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano
21 May 21:22
DÇ-2026

Foden, Şou və Tomori İngiltərənin DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edilməyəcək - Romano

Fodenin yerinə “Arsenal”ın oyunçusu Noni Maduekenin adı çəkilə bilər
Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
21 May 17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub