21 May 2026
21 May 2026 23:24
Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç yığmasının məşqçilər heyəti 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək komandanın heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026-da komanda I Qrupda Fransa, Seneqal və İraqla oynayacaq.

Qapıçılar: Eryan Nuland, Egil Selvik, Sander Tangvik.

Müdafiəçilər: Kristoffer Vassbakk Aer, Fredrik Andre Byorkan, Sondre Lanqos, Torbyorn Lyusaker Heggem, Leo Skiri Ostiqard, Yulian Ruerson, David Möller Volfe, Henrik Falhener.

Yarımmüdafiəçilər: Markus Holmqren Pedersen, Martin Odeqaard, Patrik Berq, Telo Asqard, Sander Qaard Bolin Berge, Oskar Bobb, Yens Petter Hauge, Fredrik Eursnes, Andreas Şölderup, Kristian Torstvedt, Morten Torsbyu.

Hücumçular: Erlinq Holand, Aleksander Sörlot, Yorgen Strand Larsen, Antonio Nussa.

Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir.

DÇ-2026-nın final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.

