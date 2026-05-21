Norveçin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Norveç yığmasının məşqçilər heyəti 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək komandanın heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, DÇ-2026-da komanda I Qrupda Fransa, Seneqal və İraqla oynayacaq.
Qapıçılar: Eryan Nuland, Egil Selvik, Sander Tangvik.
Müdafiəçilər: Kristoffer Vassbakk Aer, Fredrik Andre Byorkan, Sondre Lanqos, Torbyorn Lyusaker Heggem, Leo Skiri Ostiqard, Yulian Ruerson, David Möller Volfe, Henrik Falhener.
Yarımmüdafiəçilər: Markus Holmqren Pedersen, Martin Odeqaard, Patrik Berq, Telo Asqard, Sander Qaard Bolin Berge, Oskar Bobb, Yens Petter Hauge, Fredrik Eursnes, Andreas Şölderup, Kristian Torstvedt, Morten Torsbyu.
Hücumçular: Erlinq Holand, Aleksander Sörlot, Yorgen Strand Larsen, Antonio Nussa.
Norveç hazırda FİFA dünya reytinqində 31-ci yerdədir.
DÇ-2026-nın final mərhələsində qırx səkkiz komanda iştirak edəcək. Yarış 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.