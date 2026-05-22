Harri Maquayr DÇ-2026-da oynamayacaq

“Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Harri Maquayr ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında oynamayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, 33 yaşlı futbolçu İngiltərənin 2026-cı il dünya çempionatı heyətindən kənarlaşdırılıb.
“Əmin idim ki, mövsümdən sonra bu yay ölkəm üçün mühüm rol oynaya bilərəm. Bu qərar məni şoka saldı və sarsıtdı. Uşaqlara uğurlar arzulayıram”, - Maquayr deyi.b
Maquayr bu mövsüm Premyer Liqada 22 oyun keçirib, bir qol vurub, iki məhsuldar ötürmə edib, üç sarı və bir qırmızı vərəqə alıb.