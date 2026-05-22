22 May 2026
Mourinyo Mbappe-Vinisius duetindən istifadə etməlidir – AS

22 May 2026 05:15
“Real Madrid”ə təyin olunmağa yaxın olan portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyoya ilk vəzifələrindən biri verilib: hücumçular Kilian Mbappe və Vinisius Junior arasında sinerjini yaxşılaşdırmaq.

İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid” klubu oyunçulardan heç birini satmağı düşünmür, çünki onları “Los Blancos” layihəsinin gələcəyi hesab edir. Vurğulanır ki, Mourinyonun məqsədi Mbappe-Vinisius tərəfdaşlığını təkcə İspaniyada deyil, həm də Çempionlar Liqasında rəqabətədavamlı etməkdir.

Braziliyalı hücumçunun müqaviləsinin bitməsinə bir il qalıb, lakin danışıqlar davamlı olaraq davam edir. “Real Madrid” DÇ-2026-dan əvvəl yeni müqavilənin razılaşdırılacağına inanır.

