22 May 2026
“Union Berlin” klubu yeni baş məşqçi təyin edib

22 May 2026 04:10
“Union Berlin”, Mari-Luiza Etanın yerinə Mauro Lustrinellini yeni baş məşqçi təyin edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Lustrinelli əvvəllər İsveçrənin müxtəlif yaş qrupları üzrə gənclər milli komandalarını və “Tun”u məşq etdirib.

“Union Berlin”də qarşılaşacağım çağırışları səbirsizliklə gözləyirəm. Bu, aydın dəyərlərə və dürüst insanlara malik xüsusi bir klubdur. Rəhbərlik, işçi heyəti, azarkeşlər və əlbəttə ki, komanda ilə birlikdə yeni bir səyahətə başlamaq üçün motivasiyalı və həyəcanlıyam. Birlik, ehtiras, dürüst iş və cəsarət sayəsində birlikdə uğur qazana bilərik”, - deyə Lustrinelli “Union Berlin”in rəsmi saytında bildirib.

Mari-Luiza Eta mövsümün ikinci yarısında Berlin komandasının müvəqqəti baş məşqçisi vəzifəsini icra edib. Onun rəhbərliyi altında “Union Berlin”in iki qələbə, bir heç-heçə və iki məğlubiyyəti olub. Klub mövsümü Bundesliqanın turnir cədvəlində 39 xalla 11-ci yerdə başa vurub.

