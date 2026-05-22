“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi Jezuş komandadan ayrılacağını açıqlayıb

“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi Jorje Jezuş 2025/2026-cı illər mövsümündə Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında qalib gəldikdən sonra komandadan ayrılacağını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, portuqaliyalı məşqçi komandanı 2025-ci ilin avqustunda təhvil alıb.
“Mən bu çağırışı (“Əl-Nəsr”i məşqçilik etmək üçün) yalnız Kristianuya “Sənin çempion olmağına kömək edəcəyəm, titul qazanacağıq və sonra gedəcəyəm” dediyimə görə qəbul etdim. Vəssalam. Mənim üçün hər şey bitdi. Bu, “Əl-Nəsr”in məşqçisi kimi son oyunumdur”, - deyə Jezuş bildirib.
Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 34 turundan sonra “Əl-Nəsr”in 86 xalı var və turnir cədvəlini birinci yerdə başa vurub. “Əl-Hilal” isə 84 xalla ikinci yerdədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hücumçu və komandanın kapitanı Kriştianu Ronaldu ilk dəfə Səudiyyə Ərəbistanı çempionu olub.