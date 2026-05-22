22 May 2026
AZ

Luis Enrike Qvardiolanı niyə bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisi hesab etdiyini izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 May 2026 09:08
24
Luis Enrike Qvardiolanı niyə bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisi hesab etdiyini izah edib

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike “Mançester Siti”yə rəhbərlik edən Xosep Qvardiolanın dünya futboluna təsiri barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Qvardiola və Enrike tarixdə iki fərqli klubla trebl qazanan yeganə iki məşqçidir. Qvardiola “Barselona” və “Mançester Siti” ilə, Enrike isə “Barselona” və PSJ ilə.

“Pepi uzun illər ən yüksək səviyyədə görmək istərdim, çünki o, nümunədir, çünki mənim üçün o, bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisidir. Kubokların sayına görə yox, çatdırdığı ideyalara, bunu etmə tərzinə, Pepin oyunu necə dəyişdirdiyinə, mərkəz müdafiəçilərini və cinah müdafiəçilərini meydanın mərkəzinə necə hərəkət etdirməyə cəsarət etdiyinə görə. Bir gün Qvardiola mərkəz müdafiəçilərini irəli itələyəcək və hamı onu təqlid etməyə başlayacaq. Bu qabiliyyətə çox az adam sahibdir. Yalnız seçilmiş bir neçə nəfərdədir və o, bu sahədə birinci yerdədir”, - Enrike “Movistar”a verdiyi müsahibədə deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

CAR millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb
06:06
DÇ-2026

CAR millisi DÇ-2026 üçün genişləndirilmiş heyətini açıqlayıb

DÇ-2026-da Cənubi Afrika A qrupunda Meksika, Cənubi Koreya və Çexiya ilə oynayacaq
Mourinyo Mbappe-Vinisius duetindən istifadə etməlidir – AS
05:15
Dünya futbolu

Mourinyo Mbappe-Vinisius duetindən istifadə etməlidir – AS

Braziliyalı hücumçunun müqaviləsinin bitməsinə bir il qalıb
Neymarın zədəsi “Santos”un bildirdiyindən daha ciddi imiş
04:42
Dünya futbolu

Neymarın zədəsi “Santos”un bildirdiyindən daha ciddi imiş

Federasiya 34 yaşlı hücumçunun səhhəti ilə bağlı dəqiq məlumatların olmamasından narazıdır
“Union Berlin” klubu yeni baş məşqçi təyin edib
04:10
Dünya futbolu

“Union Berlin” klubu yeni baş məşqçi təyin edib

Mari-Luiza Eta mövsümün ikinci yarısında Berlin komandasının müvəqqəti baş məşqçisi vəzifəsini icra edib
“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi Jezuş komandadan ayrılacağını açıqlayıb
03:42
Dünya futbolu

“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi Jezuş komandadan ayrılacağını açıqlayıb

“Əl-Nəsr”in 86 xalı var və turnir cədvəlini birinci yerdə başa vurub
Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək
02:14
DÇ-2026

Özbəkistan millisi DÇ-2026 zamanı “Atlanta”nın bazasında məşq edəcək

DÇ-2026 11 iyunda başlayacaq və 19 iyula qədər davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub