Luis Enrike Qvardiolanı niyə bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisi hesab etdiyini izah edib

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike “Mançester Siti”yə rəhbərlik edən Xosep Qvardiolanın dünya futboluna təsiri barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Qvardiola və Enrike tarixdə iki fərqli klubla trebl qazanan yeganə iki məşqçidir. Qvardiola “Barselona” və “Mançester Siti” ilə, Enrike isə “Barselona” və PSJ ilə.
“Pepi uzun illər ən yüksək səviyyədə görmək istərdim, çünki o, nümunədir, çünki mənim üçün o, bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisidir. Kubokların sayına görə yox, çatdırdığı ideyalara, bunu etmə tərzinə, Pepin oyunu necə dəyişdirdiyinə, mərkəz müdafiəçilərini və cinah müdafiəçilərini meydanın mərkəzinə necə hərəkət etdirməyə cəsarət etdiyinə görə. Bir gün Qvardiola mərkəz müdafiəçilərini irəli itələyəcək və hamı onu təqlid etməyə başlayacaq. Bu qabiliyyətə çox az adam sahibdir. Yalnız seçilmiş bir neçə nəfərdədir və o, bu sahədə birinci yerdədir”, - Enrike “Movistar”a verdiyi müsahibədə deyib.