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Bakıda çimərlik voleybolu üzrə turnir keçirilib

Çimərlik voleybolu
Xəbərlər
20 İyun 2026 21:32
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Bakıda çimərlik voleybolu üzrə turnir keçirilib

Bakıda ilk dəfə çimərlik voleybolu üzrə “Queen & King of the Court Mixed” turniri keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Bakı Su İdmanı Sarayında təşkil olunan yarışda 41 komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparıb. Turnirdə həm peşəkar, həm də həvəskar voleybolçular iştirak ediblər. Hər komandanın heyətində bir qadın və bir kişi voleybolçu yer alıb.

Bütün rəqiblərini məğlub edən Tural Həsənli və Xədicə Hadızadə cütü turnirin qalibi olub.

Yarışın sonunda mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qaliblərə tac, diplom, medal, həmçinin Azərbaycan Voleybol Federasiyasının tərəfdaşları tərəfindən müxtəlif hədiyyələr təqdim olunub.

Mükafatları VFM Şirkətlər Qrupunun brend meneceri Əli Yusubov və “Fenerbahçe” klubunun Azərbaycandakı idman məktəblərinin direktoru Amin Həmzəyev təqdim ediblər.

İdman.Biz
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